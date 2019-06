Aggiornamento della lista titoli su SEGA Mega Drive Mini

Aspettate, inizialmente abbiamo detto che ci saranno 40 giochi, no? Piccola correzione: SEGA Mega Drive Mini conterrà 42 giochi!

Tra questi sarà incluso uno dei giochi arcade più popolari di SEGA. L’iconico Tetris sarà incluso nel SEGA Mega Drive Mini! Inoltre, se parteciperai all’E3 di quest’anno, sarai uno dei primi fortunati giocatori che potranno provarlo. L’altro titolo sarà –

ATTENZIONE! Il grandissimo capolavoro sparatutto, Darius, farà parte della library! L’amatissimo classico arcade tornerà su una nuova piattaforma e non avrai bisogno di tre monitor per immergerti in questo leggendario titolo.

Un altro titolo che si aggiunge alla line-up è una delle esperienze di corse motociclistiche più iconiche e intense: Road Rash II. Afferra il tuo manganello o la tua catena e gareggia in brutali gare da strada da solo o con un amico in split-screen a 2 giocatori!

Infine, ecco il gioco che ha reso gelosi tutti i tuoi amici che non possedevano un Mega Drive: Strider. Affronta animali meccanici di tutte le forme e dimensioni mentre scali la futuristica Russia sovietica in questo incredibile arcade.

Ma non è tutto! Ecco i restanti titoli inclusi nel SEGA Mega Drive Mini:

Gli ultimi 12

1. Tetris

2. Darius

3. Virtua Fighter 2

4. Alisia Dragoon

5. Monster World IV

6. Kid Chameleon

7. Road Rash II

8. Eternal Champions

9. Columns

10. Dynamite Headdy

11. Strider

12. Light Crusader

I numeri del SEGA Mega Drive Mini:

42 giochi, curati da M2, uno dei principali sviluppatori di porting ed emulazione di videogiochi classici, per soli €79,99.

Il meglio del meglio di SEGA e dei nostri partner: Konami, Capcom, EA, Disney, Interplay e The Tetris Company.

Per la prima volta su qualsiasi console in miniatura, i giocatori potranno divertirsi con giochi come Darius, Earthworm Jim, Alisia Dragoon, Monster World IV, Probector, Castlevania : The New Generation, Mega Man: The Wily Wars, e molti altri!

Il 55% più piccola del modello originale 1, replica accurata.

SEGA Mega Drive Mini FAQ:

Q. Quando sarà disponibile?

A. 19 settembre, 2019

Q. Quanti giochi saranno inclusi?

A. 42 giochi.

Q. Quali giochi saranno inclusi?

A. Ecco la lista completa dei 42 titoli inclusi nel sistema:

1. Sonic the Hedgehog

2. Ecco the Dolphin

3. Castlevania : The New Generation

4. Space Harrier 2

5. Shining Force

6. Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

7. ToeJam & Earl

8. Comix Zone

9. Altered Beast

10. Gunstar Heroes

11. Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

12. World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

13. Thunder Force III

14. Super Fantasy Zone

15. Shinobi III

16. Streets of Rage 2

17. Earthworm Jim

18. Sonic the Hedgehog 2

19. Probector

20. Landstalker

21. Mega Man: The Wily Wars

22. Street Fighter II’: Special Champion Edition

23. Ghouls ‘n Ghosts

24. Alex Kidd in the Enchanted Castle

25. The Story of Thor

26. Golden Axe

27. Phantasy Star IV: The End of the Millennium

28. Sonic the Hedgehog Spinball

29. Vectorman

30. Wonder Boy in Monster World

31. Tetris

32. Darius

33. Road Rash II

34. Strider

35. Virtua Fighter 2

36. Alisia Dragoon

37. Kid Chameleon

38. Monster World IV

39. Eternal Champions

40. Columns

41. Dynamite Headdy

42. Light Crusader

Q. Su quale versione si basa la console Mini?

A. È basata sul Modello 1 del Mega Drive originale, lanciato nell’ottobre 1988 in Giappone, nell’agosto 1989 in Nord America e nel 1990 in tutto il mondo.

Q. Quanto è grande rispetto alla console originale?

A. È circa il 55% più piccola rispetto alla dimensione originale del Modello 1.

Q. Cosa c’è all’interno della scatola?

A. Il Mega Drive Mini comprende 42 giochi, due riproduzioni USB dei controller del Mega Drive a tre pulsanti, un cavo di alimentazione Micro-B USB (adattatore AC NON inclusi) e un cavo HDMI.

Q. Chi si occuperà del porting?

A. M2 sta gestendo il processo di porting. In precedenza hanno lavorato a SEGA AGES e SEGA 3D Classics Collection, con un fantastico risultato ottenuto dall’alta qualità dei loro progetti di emulazione e sui loro porting fedelmente ricreati.

Q. Posso utilizzare i controller originali del Mega Drive con il Mini?

A. No, solo i controller USB inclusi nella confezione.

Q. Quanto costerà al lancio?

A. €79.99

Q. Dove posso trovare ulteriori informazioni?

A. megadrivemini.sega.com oppure su Amazon https://amzn.to/2Xp1aHQ