Accumula, saccheggia e riscuoti! L’action RPG ricco di dungeon, Lapis x Labyrinth è disponibile

NIS America è felice di annunciare che Lapis x Labyrinth é ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre il 7 giugno arriverà in Oceania! La Lapis x Labyrinth x Limited Edition per PlayStation 4 (LxLxLE) e la Lapis x Labyrinth x Limited Edition XL per Nintendo Switch (LxLxLEXL) sono l’unica edizione in formato fisico del gioco.

Accumula, saccheggia e riscuoti! L’action RPG ricco di dungeon, Lapis x Labyrinth, ti mette al centro di una caccia al tesoro ad alto numero di tesori, dove il pericolo è altissimo e le ricompense ancora più grandi! Hai quello che serve per sconfiggere orde di mostri e ottenere ricchezze oltre la tua immaginazione?

Quando un villaggio in difficoltà cade in momenti di disgrazia e ha un disperato bisogno di ricchezza, c’è una sola soluzione: raduna i tuoi compagni, avventurati con loro nel labirinto sotto la Golden Forest e rivendica le pile d’oro e tesori nascosti all’interno! Avrai bisogno di tutto il tuo coraggio e della tua intelligenza per sopravvivere ai pericoli futuri, ma i tesori che ti aspettano non saranno da meno! Personalizza il tuo team con oltre 4.000 diverse combinazioni, utilizza la meccanica di stacking creativo per eseguire attacchi sincronizzati. Quando hai accumulato abbastanza destruction, scatena il potere esplosivo della Fever Mode per ottenere un vero cash flow! Con 8 diverse classi di personaggi, coinvolgenti incontri con i mostri e grafiche eleganti ed esagerate, quest’avventura ha tutto tutto ciò di cui hai bisogno!

Caratteristiche Chiave:

Il potere del Dango – Scegli tra 8 diverse classi di personaggi per assemblare il tuo party, dal potente Destroyer al veloce Hunter! Metti insieme fino a 4 personaggi e scambiali tra di loro per scatenare attacchi diversi o realizza un attacco congiunto contro i tuoi nemici!

FEVER TIME – Guadagna punti e accumula ricchezze attraverso la Fever Mode! Sconfiggi i tuoi nemici per attivare una modalità speciale che infligge dolore sui tuoi nemici e ti riempie di tonnellate di denaro! Ciò aumenterà il tuo punteggio alla fine di ogni livello e il numero di premi! Huzzah!