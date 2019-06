72 ore gratuite su Steam per provare in anteprima Children of Morta

L’acclamato sviluppatore 11bit Studios e Deep Silver annunciano oggi che il pre-order europeo per This War Of Mine: The Little Ones sarà lanciato su PlayStation Store il 27 Ottobre 2015.

I giocatori che effettueranno il pre-order dallo Store di Sony riceveranno un “Tema Dinamico per PlayStation 4” dedicato a This War Of Mine: The Little Ones.

I clienti Sony riceveranno inoltre “The Block”, un ampio rifugio aggiuntivo in esclusiva per PlayStation 4.

Sul Blog di Sony il team di sviluppo spiega in modo più approfondito alcuni aspetti della meccanica dei bambini e le loro implementazioni.

Giocabile alla Paris Games Week, i giocatori che desiderano mettere le mani per la prima volta su This War Of Mine: The Little ones possono farlo presso lo Stand di Sony e presso quello di Deep Silver (Stand Sony Hall 1 : D032 – Stand Deep Silver Hall 1 :G022)

Caratterizzato da un nuovo schema di controllo su misura per console, compresi i contenuti e gli aggiornamenti che sono stati aggiunti alla versione originale per PC, come l’editor di scenari ed il character creator, This War of Mine: The Little Ones sarà portato da 11 bit studios e Deep Silver su PlayStation®4 e Xbox One il 29 Gennaio 2016. […] Continua