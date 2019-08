505 Games organizza una raccolta fondi per l’ospedale dei bambini grazie al gameplay di Control

505 Games e il noto studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc., hanno rilasciato oggi il trailer di lancio del pluripremiato titolo, Control. Questo nuovo trailer introduce ancora una volta i giocatori nel misterioso universo della “Oldest House” affinché possano dare uno sguardo più ampio alle sfide che dovranno affrontare nel ruolo del Direttore del Federal Bureau of Control:

Ambientato in un mondo unico e in continuo mutamento che contrappone la realtà che ci è più familiare a eventi assurdi e inspiegabili, Control è un action-adventure in terza persona che combina perfettamente il gunplay, marchio di fabbrica di Remedy, con l’uso di abilità soprannaturali.

Un’agenzia governativa segreta di New York è stata invasa da una minaccia ultraterrena. I giocatori assumeranno il ruolo di Jesse Faden, il nuovo Direttore del Federal Bureau of Control. A lei spetterà il compito non facile di ripristinare l’ordine e riconquistare il Controllo. Questa esperienza gameplay-driven, in stile sandbox, sviluppata con il motore di gioco proprietario Northlight, sfida i giocatori a trovare un equilibrio e a padroneggiare al meglio una combinazione di abilità soprannaturali, loadout personalizzabili e ambienti mutevoli e distruttibili; tutto questo mentre cercheranno di farsi strada nel misterioso, profondo universo di gioco, elemento che contraddistingue le creazioni di Remedy e per il quale sono conosciuti e tanto amati.

Il gioco uscirà martedì 27 agosto su PlayStation 4 e Xbox One, sia in versione retail che in formato digitale, in contemporanea al lancio del formato PC sullo store di Epic Games.

É possibile provare Control in anteprima alla Gamescom, fino al prossimo 24 agosto.

Per celebrare il lancio di Control, 505 Games organizzerà una live stream del gioco, martedì 27 agosto – dalle 17:00 alla 1:00 di notte – allo scopo di raccogliere fondi per il St. Jude Children’s Hospital, un ospedale e una struttura di ricerca che lavora per cambiare il modo in cui affrontare, trattare e sconfigge il cancro infantile e altre malattie potenzialmente mortali. Molti gli ospiti e le sorprese previste. Per assistere e fare donazioni, potete visitare il sito: https://tiltify.com/@505games/505-games-for-st-jude.