Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa investiga i segreti oscuri nell’Accademia Fujisawa

PQube è entusiasta di rilasciare il suo primo progetto di sviluppo Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa oggi per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC su Steam! Il misterioso romanzo visivo è stato realizzato in collaborazione con lo sviluppatore giapponese Art Co. ed è ambientato nell’Accademia Fujisawa, dove ogni studente nasconde segreti oscuri da scoprire. Il 4 giugno i romanzieri visivi nordamericani saranno in grado di esercitare la potenza di Kotodama sulle console!

Il gameplay di Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa mescola una storia di romanzi visivi investigativi con emozionanti battaglie a combinazione di puzzle a 3. Dopo aver raccolto gli indizi parlando con i membri dell’Accademia, sarai in grado di sfidarli con il potere di Kotodama. Allinea le partite e le combo per riempire il loro “Calibro felice” prima che finisca le mosse, il che le strappa sia ai vestiti che alle bugie!

Dal chiacchierone Namani e dall’atleta Shuji al boss Chinatsu e al demone volpe Mon-Chan: Kotodama: The 7 Mysteries di Fujisawa introduce un affascinante cast di personaggi con cui chattare e interagire. Scopri di loro nella storia del romanzo visivo investigativo e scopri il segreto oscuro della Fujisawa Academy.

Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa oggi per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC su Steam