PixARK è ora disponibile su console

Solutions2Go è felice di annunciare che il gioco sandbox open world survival, PixARK è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

In PixARK, ti risveglierai su un’isola misteriosa. Per sopravvivere dovrai cacciare, fabbricare oggetti, coltivare colture e costruire rifugi per proteggerti dai dinosauri, dai pericoli naturali e da giocatori umani potenzialmente ostili. Usando le abilità e le risorse naturali che ti circondano, dovrai domare o uccidere creature malvagie e imparare a viaggiare tra i mondi per scoprire i misteri che ti circondano.

Caratteristiche di PixARK:

Esperienza in singleplayer e multiplayer online

Raccogli risorse, crea oggetti e costruisci basi

Oltre 100 dinosauri e altre creature da domare e addestrare

Progressione e personalizzazione del personaggio

Mondi generati proceduralmente: nessun mondo sarà uguale a quello precedente

Creative Mode che consente ai giocatori di costruire tutto ciò che possono immaginare

Più di otto biomi unici da esplorare, inclusi deserti, giungle, caverne e altro

Sistema di ricerca generato proceduralmente per mantenere i giocatori attivamente impegnati nei loro mondi

PixARK è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X).